“Vinceremo per Diego”, Gattuso porta la squadra in ritiro prima di Napoli-Roma: c’è un motivo preciso

Rino Gattuso ha portato il Napoli in ritiro ieri, come racconta TuttoSport. E la promessa è stata unanime: “Vinceremo per Diego”. La sfida di Fuorigrotta, in programma questa sera, non sarà un match qualunque. I giallorossi, infatti, sono l’ultima avversaria azzurra che Maradona ha visto da vicino, in un match di Coppa Italia, al San Paolo. Era il 12 febbraio del 2o14 e la leggenda argentina sedeva accanto a De Laurentiis.

Il gruppo azzurro, pensando alla sua stagione, ha grande bisogno di quei punti in campionato per risalire la classifica. Mancheranno Hysaj e Osimhen stasera, due giocatori considerati titolari per motivi diversi e non sarà semplice fermare una Roma, che non perde da 16 partite in campo. L’ultima sconfitta che si registra in campionato fu proprio contro il Napoli: lo scorso 5 luglio gli azzurri si imposero in casa per 2-1. “Per interrompere questa striscia negativa, Gattuso ha voluto che la squadra trovasse la concentrazione trascorrendo la vigilia in ritiro in un albergo del centro storico”.