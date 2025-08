vinci-energies-acquisisce-brutti-lorenzo-srl

ROMA – Vinci Energies ha acquisito Brutti Lorenzo Srl, azienda specializzata in impianti elettrici e manutenzione, con un focus particolare sui data center. Brutti Lorenzo Srl, con sede a Verona, vanta quasi 50 anni di storia e ha generato un fatturato di 6 milioni di euro nel 2024, con un organico di 42 dipendenti. Brutti Lorenzo entrerà a far parte di Building Solutions, la business line innovativa di Vinci Energies specializzata in impianti elettrici, meccanici e tecnologici lungo l’intero ciclo di vita degli edifici, dalla progettazione alla manutenzione. Grazie a una combinazione di crescita organica e acquisizioni – spiega una nota – Vinci Energies in Italia ha superato i 200 milioni di euro di fatturato nel 2024, con oltre 700 dipendenti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Questa espansione ha reso il Gruppo un attore chiave nella transizione energetica e nella trasformazione digitale del Paese.

PANOZZO: “COMPETENZE DEL TEAM BRUTTI COMPLETANO L’OFFERTA DI VINCI ENERGIES”

“Siamo lieti e onorati di accogliere Lorenzo Brutti in Vinci Energies. Le competenze del team Brutti completano l’offerta attuale di Vinci Energies Building Solutions Italia, la società del gruppo specializzata in servizi e soluzioni per migliorare il comfort, l’efficienza e le performance ambientali degli edifici”, ha dichiarato Thomas Panozzo, Country Managing director del Gruppo Vinci Energies Italia. “L’ingresso di Brutti Lorenzo rientra nel nostro piano strategico di medio termine, volto a consolidare il nostro expertise verticale nel segmento dei data center ed il nostro posizionamento geografico nel nord-est del Paese. Questo ci permetterà di rafforzare l’offerta impiantistica sul mercato italiano”, ha affermato Maurizio Della Fornace, Managing director di Vinci Energies Building Solutions Italia.

BRUTTI: “IN VINCI GLI STESSI VALORI CHE LA MIA FAMIGLIA PORTA AVANTI DA DECENNI”

“In Vinci ho trovato una forte cultura aziendale e gli stessi valori che la mia famiglia porta avanti da decenni. Entrare a far parte del gruppo rappresenta un passo strategico importante che rafforzerà la nostra presenza e amplierà le opportunità di crescita grazie alla condivisione di risorse e competenze. Accogliamo con entusiasmo questa nuova fase della nostra storia, pronti ad affrontare insieme nuove sfide e successi”, ha dichiarato Michela Brutti, ceo di Brutti Lorenzo Srl.Foto copertina da sito Vinci Energies

