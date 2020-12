Il vincitore di All Together Now 2020 … ? Dopo una lunga puntata ricca di sfide e colpi di scena, a portarsi a casa ben 50.000 euro e a trionfare nel programma condotto da Michelle Hunziker è stato Eki. Il cantante era uno dei favoriti. Dalila ci ha provato in tutti i modi a strappargli la vittoria, ma il suo percorso è stato netto. Ecco il video Mediaset con l’ultima esibizione e l’annuncio della vittoria.

continua a leggere sul sito di riferimento