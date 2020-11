Vincitore Tu si que vales: Andrea Paris ha vinto l’edizione 2020 | Video Witty Tv

Il vincitore di Tu si que vales 2020 è: Andrea Paris. Il mago italiano ha battuto molti talenti stranieri. La magia di Paris e la bravura nell’intrattenere il pubblico ha sbaragliato la concorrenza internazionale. Perfino i giudici pensavano che il bravo mago non potesse farcela contro a danzatori e acrobati di enorme talento. Paris, incredulo, ha ringraziato tutti ed annunciato che parte dei 100 mila euro verranno devoluti in beneficenza per la lotta contro la leucemia. Ecco il video Witty Tv della sua esibizione durante la Finale. Per finire ecco anche il video della proclamazione.

In serata è sono stati proclamati altri due vincitori. In primis quello della Scuderia Scotti. A trionfare è stato: Antonio Sorice. In seconda battuta è stato proclamato il vincitore per Tim. Andrea Muzii ha avuto la meglio su 11 concorrenti in gara. Il giovanissimo talento porta così a casa 30 mila euro.

continua a leggere sul sito di riferimento