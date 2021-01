NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo due sconfitte consecutive, Brooklyn ritrova la strada della vittoria con i suoi “Big Three” Kevin Durant, Jamers Harden e Kyrie Irving: 128-124 contro Miami di un grande Bam Adebayo (41 punti, record personale, con 5 rimbalzi e 9 assist). Dopo un avvio con qualche difficoltà, i tre big dei Nets si rialzano: 31 punti per Durant, 28 per Irving, 12 per Harden. Los Angeles Lakers senza freni: nona vittoria consecutiva in trasferta per i gialloviola, capaci di imporsi per 101-90 a Chicago con Anthony Davis sugli scudi in una gara che ha avuto poca storia (i Lakers erano avanti di 30 lunghezze all’intervallo lungo): per lui 37 punti,

L’articolo Vincono ancora Lakers e Jazz, Brooklyn piega Miami proviene da Notiziedi.

