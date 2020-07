Vincono Genoa e Lecce, il Brescia retrocede in B

Il Genoa esulta, il Derby della Lanterna si tinge di rossoblù. E’ il Grifone ad aggiudicarsi la sfida di Marassi contro la Sampdoria per 2-1 grazie alle reti di Criscito e Lerager. Due gol che valgono oro per i ragazzi di Nicola che centrano la terza vittoria nelle ultime quattro e mantengono il vantaggio di +4 sulla zona retrocessione in virtu’ della vittoria del Lecce sul Brescia. Si interrompe, invece, il ruolino di tre vittorie di fila dei blucerchiati che peraltro contro i propri cugini non perdevano dall’8 maggio del 2016.

Proprio il Lecce continua a sperare e condanna il Brescia alla retrocessione aritmetica in serie B dopo la Spal.

