vineyard-music-experience:-vino-e-musica-elettronica-in-vigna-in-gallura

Milano, 27 lug. (askanews) – Nasce in Sardegna la prima edizione di “Vineyard Music Experience”, festival che unisce musica elettronica e cultura del vino naturale nel paesaggio collinare della Gallura. L’evento si terrà dall’11 al 13 agosto ad Arzachena (Sassari), tra i filari della vigna secolare della Locanda in Vigna, con una programmazione che include concerti, degustazioni e incontri con i produttori.

Durante le tre giornate, saranno presenti alcuni dei principali protagonisti della scena musicale elettronica internazionale e italiana. Tra gli ospiti annunciati: Samà Abdulhadi, Adiel, Francesco Del Garda, Gerd Janson, Quest, Tiga, Mano Le Tough, GNMR, Karnak on Acid, oltre a Fabrizio Sala, Romano Alfieri, Philipp, Cole, Iride e Speaking Minds. Il programma prevede concerti open air, momenti di ascolto al tramonto e un percorso sensoriale tra musica e territorio. La curatela enologica sarà affidata a tre Cantine naturali sarde: Leo Conti (Romangia), Davitha (Gallura) e Azienda Agricola Agreste (Sennori), una per ciascuna giornata del festival. Ogni produttore proporrà una selezione rappresentativa del proprio lavoro agricolo e del proprio approccio al vigneto, tra pratiche biodinamiche, biodiversità e viticoltura sostenibile.

L’iniziativa è promossa da tre realtà romane attive nel settore enogastronomico: Bauhaus, Bif e Vinificio, che insieme cureranno la proposta vino e l’organizzazione. Il progetto mira a valorizzare il vino naturale come gesto culturale e agricolo, favorendo l’incontro tra vignaioli e pubblico in un contesto esperienziale. Il festival si svolgerà nella località Surrau, nel nord-est della Sardegna, in una vigna aperta al pubblico per l’occasione. I biglietti sono disponibili su piattaforma DICE.fm, con formule giornaliere e pass per l’intero weekend.

“Vineyard Music Experience” intende proporsi come uno spazio di incontro tra arte, suono e paesaggio, con l’obiettivo di promuovere una cultura del vino radicata al territorio e orientata alla sostenibilità.