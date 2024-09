vini-la-viarte-a-vernissage-di-due-importanti-mostre-a-venezia-e-milano

Artshow di Accardi a Palazzo Donà dalle Rose e Picasso a Palazzo Reale

Milano, 1 set. (askanews) – E’ un settembre all’insegna del binomio “vino e arte” per la Cantina di Prepotto (Udine) La Viarte, che è al fianco di due importanti mostre allestite a Venezia e Milano. I vini de La Viarte Wines, Rosé, Malvasia e Friulano, sono infatti i protagonisti dei vernissage di apertura il 4 settembre a Palazzo Donà dalle Rose di Venezia per l’inaugurazione di “Icarus Dream” di Angelo Accardi, e il 19 settembre a Palazzo Reale nel capoluogo lombardo per l’apertura dell’esposizione “Picasso lo straniero”. La prima è una mostra-evento in cui il 60enne artista saprese ha dato vita ad un viaggio nell’immaginario degli anni ’80. La seconda è un’esposizione che attraverso oltre 90 tra opere, documenti, fotografie, lettere e video, racconta uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.

“Abbiamo scelto di sostenere due importanti operazioni culturali perché crediamo molto nella sinergia tra settori solo apparentemente diversi: l’arte e la produzione enologica nascono infatti dalla sapienza dell’uomo, dalle sue mani” ha commentato l’Ad di La Viarte, Riccardo Polegato, aggiungendo che “il binomio vino e arte è anche di reciproca ispirazione, come dimostrano le tante opere in cui il vino è rappresentato e le numerose collaborazioni attive tra artisti e Cantine. Infine – ha proseguito – pensiamo che come azienda sia importante sostenere chi crea cultura, tenendo alto il nome dell’Italia e promuovendo una crescita della società”.

Foto: La Viarte