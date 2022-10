“Vinifera”: a Trento torna l’enogastronomia del territorio alpino

Quinta edizione sarà il 25 e 26 marzo 2023: tanti gli ospiti stranieri

Milano, 26 ott. (askanews) – Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 arriva a TrentoFiere “Vinifera”, la mostra mercato dedicata ai vini e ai cibi dei territori dell’arco alpino, cui parteciperanno piccole e medie realtà artigianali biologiche e biodinamiche. Questa quinta edizione della rassegna sarà dedicata al legame tra agricoltura e territorio alpino. “Con questa scelta intendiamo mettere in luce l’attività dei viticoltori che saranno presenti a Vinifera” ha dichiarato Luisa Tomasini, portavoce dell’Associazione Centrifuga che organizza l’evento, spiegando che si tratta di produttori che “all’interno della propria azienda in molti casi si occupano della produzione di vino ma anche di frutta, ortaggi, miele, sementi, formaggi e, più in generale, di preservare e valorizzare il luogo dove vivono e le sue peculiarità, realizzando prodotti unici di altissima qualità”. La manifestazione 2023 rivolgerà lo sguardo anche ai produttori d’oltralpe, con una presenza ampliata di vignaioli provenienti da Francia, Svizzera, Austria e Slovenia e con un territorio ospite che verrà svelato a inizio anno. “Vinifera è per noi da sempre uno spazio di condivisione, educazione e convivialità, ideato per scoprire gli artigiani alpini” prosegue Tomasini, sottolineando che si tratta di “una selezione ispirata dalla capacità di far esprimere il territorio attraverso il vino e dalle relazioni umane che ci hanno fatto innamorare dei tanti produttori protagonisti della nostra mostra mercato”. Nel mese precedente alla manifestazione torna anche “Vinifera Forum”, con un ricco calendario di eventi, degustazioni, conferenze e visite guidate. Il primo appuntamento, in programma venerdì 24 febbraio, sarà l’inaugurazione della residenza artistica degli illustratori di Yoonik, agenzia di talent e project management dedicata al mondo dell’illustrazione. Il vernissage sarà promosso in collaborazione con i Vignaioli del Trentino. A realizzare la locandina e la grafica dell’intero evento è quest’anno Anna Formilan, disegnatrice freelance e collaboratrice di festival culturali, a cui passa il testimone Federica Bordoni, firma delle passate edizioni, nell’ottica di creare una rete virtuosa di giovani artiste locali che rappresentino con le loro opere Vinifera e il territorio trentino. continua a leggere sul sito di riferimento