Vinitaly, Acquaroli: da Meloni riconoscimento ad eccellenze Marche

Premier ha visitato stand Regione a Verona

Roma, 3 apr. (askanews) – La presenza del presidente Meloni allo stand delle Marche a Vinitaly “è un riconoscimento dell’attenzione che il governo nazionale sta mettendo nel promuovere il made in Italy e le sue eccellenze, tra le quali le potenzialità del vino sono un biglietto da visita anche del territorio marchigiano”. Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a Verona.

“Con la nostra ampia biodiversità siamo un’eccellenza indiscussa che vogliamo sempre di più valorizzare, portandola sui mercati nazionali e internazionali. Il ministro Lollobrigida, in particolare, ha dato risalto al modello Marche. Ha detto che nella nostra regione ci sono potenzialità che dobbiamo mettere a rete, per poterle esprimere compiutamente, perché il modello enogastronomico può essere un motore per lo sviluppo turistico, per quello agricolo, per la promozione del territorio e per l’occupazione. È una strategia su cui stiamo lavorando con convinzione e con investimenti mirati”, ha aggiunto Acquaroli.

continua a leggere sul sito di riferimento