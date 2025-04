Vinitaly, bilancio più che positivo per Consorzio Tutela Lugana Doc

Milano, 19 apr. (askanews) – La 57esima edizione di Vinitaly si chiude con bilancio più che positivo per il Consorzio Tutela Lugana Doc. Lo stand consortile ha visto una partecipazione importante, con circa 2.000 calici versati nel corso della manifestazione da ben 100 etichette di vino di 70 aziende che hanno raccontato la ricchezza e la versatilità della Denominazione. Novità assoluta di questa edizione, la “Secret Tasting Room” che ha conquistato oltre 500 persone tra giornalisti, operatori del settore ed eno-appassionati, offrendo un’esperienza di degustazione intima e immersiva, un modo coinvolgente e innovativo per conoscere ed approfondire la Doc.

Numeri importanti anche per “Vinitaly and the City”, dove il Lugana ha dominato la scena in cima alla Torre dei Lamberti: circa 1.300 visitatori hanno potuto brindare con una vista mozzafiato sulla città scaligera. “Il Lugana si dimostra ancora una volta capace di parlare e coinvolgere pubblici diversi – commenta Edoardo Peduto, direttore del Consorzio Lugana – grazie a un linguaggio moderno, competente e inedito, che valorizza l’identità del nostro territorio”

Durante la manifestazione è stato dato spazio anche ad un approfondimento sull’annata 2024. Le condizioni meteorologiche hanno reso la gestione agronomica particolarmente impegnativa, “ma hanno anche contribuito alla nascita di vini dotati di freschezza, acidità ben integrata e intensità olfattiva, lasciando intuire un eccellente potenziale di longevità”.

Dopo il Vinitaly, il Consorzio sarà protagonista di un tour proprio negli Stati Uniti (New York, Miami e San Francisco), prima di tornare in Italia a giugno con il grande evento “Armonie Senza Tempo”, per la terza edizione nella Capitale.