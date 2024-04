Vinitaly, Consorzio Lugana: 2.000 calici versati e masterclass sold out

Peduto: a Verona emersa importanza di evolvere il linguaggio del vino

Milano, 19 apr. (askanews) – A Vinitaly 2024 sono stati duemila i calici di Lugana Doc assaggiati allo stand del Consorzio e millecinquecento quelli serviti durante “Vinitaly and The City”, la manifestazione dedicata ai winelovers nel centro di Verona, che ha visto la Denominazione lombardo-veneta protagonista sulla Torre dei Lamberti. Grande interesse anche per le degustazioni guidate, dedicate alla capacità di evoluzione di questi vini e alle diverse tecniche di vinificazione, che sono andate completamente esaurite.

“È stato un Vinitaly che ha sottolineato quanto sia importante evolvere il linguaggio del vino e quanto la nostra Denominazione su questo sia all’avanguardia” ha affermato il direttore del Consorzio Lugana Doc, Edoardo Peduto, sottolineando che “nei momenti dedicati alla stampa, ai sommelier e ai buyers, abbiamo dato spazio a relatori giovani, che sono riusciti ad abbinare a un linguaggio coinvolgente, una grande competenza tecnica e passione”.

Archiviata la 56esima edizione del Salone di Veronafiere, dalla prima settimana di maggio prende il via il tour del Consorzio negli Stati Uniti: da New York a Miami, passando da Dallas e Huston, saranno tanti gli appuntamenti che vedranno coinvolti operatori e stampa specializzata. L’ente consortile ritroverà poi i “Lugana Lovers” a Milano il 7 giugno al Palazzo Giureconsulti per lo storico appuntamento di “Armonie senza tempo”, dove sarà possibile degustare i diversi stili di questo bianco simbolo del lago di Garda.