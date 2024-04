Vinitaly, il 13 aprile c’è OperaWine: grand tasting di 131 vini

Alle Gallerie Mercatali di Verona con ministri Lollobrigida e Urso

Milano, 12 apr. (askanews) – Il 13 aprile alle Gallerie Mercatali di Verona va in scena la tredicesima edizione di OperaWine, l’esclusivo grand tasting di 131 vini italiani selezionati da “Wine Spectator”, il celebre magazine specializzato statunitense. All’evento, overture di Vinitaly 2024 in programma a Veronafiere dal 14 al 17 aprile, saranno presenti anche i ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), insieme con la delegazione di ministri, viceministri e ambasciatori di 30 Paesi produttori di vino, reduci dalla Conferenza internazionale sul vino, in occasione del centario dell’Oiv.

L’appuntamento, targato Vinitaly, celebra l’eccellenza enologica del nostro Paese ed è riservato (su invito) a giornalisti, sommelier e professionisti del vino di tutto il mondo. Aprirà la manifestazione alle 12.30 la conferenza stampa di “Wine Spectator”, a cui interverranno l’executive editor, Jeffery Lindenmuth, il senior editor & tasting director, Alison Napjus, il senior editor Bruce Sanderson, oltre all’Ad di Veronafiere, Maurizio Danese e al presidente di Ice-Agenzia, Matteo Zoppas.

Alle 13 seguirà l’inaugurazione ufficiale, nel corso della quale prenderanno la parola il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, il presidente Zoppas e il ministro Lollobrigida.