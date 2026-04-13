lunedì, 13 Aprile , 26

Vinitaly, inaugurato lo spazio della Regione Piemonte

(Adnkronos) - E’ stato inaugurato a Vinitaly...

Genova, sesso orale sul bus: autista aggredita dopo rimprovero a passeggeri

(Adnkronos) - Una autista 43enne della ditta di...

Morto il consigliere comunale Carlo Monguzzi, figura storica dell’ambientalismo milanese

(Adnkronos) - “Se ne è andato Carlo Monguzzi,...

Vinitaly, svolta contro siccità e malattie: in Toscana la prima pianta di sangiovese ottenuta con Tea

(Adnkronos) - Arriva dalla Toscana una risposta concreta...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOVinitaly, inaugurato il padiglione Lazio
vinitaly,-inaugurato-il-padiglione-lazio
Vinitaly, inaugurato il padiglione Lazio
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Vinitaly, inaugurato il padiglione Lazio

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) – È stato inaugurato a Vinitaly 2026 il Padiglione Lazio, che segna l’avvio ufficiale della partecipazione della Regione alla 58ª edizione della manifestazione. A tagliare il simbolo nastro inaugurale sono stati il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’assessore all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare, Giancarlo Righini, il presidente di Arsial, Massimiliano Raffa e autorevoli esponenti istituzionali come il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli e la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna e il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma. Presenti, inoltre, alcune parlamentari e consiglieri regionali del Lazio. 

La cerimonia inaugurale ha dato simbolicamente il via a un programma articolato di attività che accompagnerà per tutta la durata della fiera la promozione del sistema vitivinicolo laziale. Con oltre 2.000 metri quadrati di spazio espositivo e 61 realtà tra aziende e consorzi, il padiglione Lazio si presenta come un luogo di incontro, degustazione e-business, progettato per valorizzare qualità, identità e capacità produttiva del territorio. 

Il concept ‘Scopri la Dolce Vita: benvenuto nel Lazio’ guida il racconto della partecipazione regionale, proponendo una chiave contemporanea per interpretare il vino come espressione di uno stile di vita, di un patrimonio culturale e di un sistema territoriale integrato. Nel corso delle giornate sono in programma masterclass, degustazioni, incontri tecnici e momenti di approfondimento che vedono il coinvolgimento di consorzi, associazioni e operatori, affiancando alle attività di promozione occasioni di confronto e sviluppo per il comparto. 

Previous article
Vinitaly, inaugurato lo spazio della Regione Piemonte
Next article
Il Papa in Algeria. Card. Vesco: porterà messaggio di pace

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Vinitaly, inaugurato lo spazio della Regione Piemonte

(Adnkronos) - E’ stato inaugurato a Vinitaly lo spazio Piemonte dove la regione è presente con un ampio spazio istituzionale nel Padiglione...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Genova, sesso orale sul bus: autista aggredita dopo rimprovero a passeggeri

(Adnkronos) - Una autista 43enne della ditta di trasporto pubblico genovese Amt è stata aggredita ieri al capolinea di via Rimassa dopo avere rimproverato...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Morto il consigliere comunale Carlo Monguzzi, figura storica dell’ambientalismo milanese

(Adnkronos) - “Se ne è andato Carlo Monguzzi, se ne è andato un lottatore. Spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Vinitaly, svolta contro siccità e malattie: in Toscana la prima pianta di sangiovese ottenuta con Tea

(Adnkronos) - Arriva dalla Toscana una risposta concreta alle emergenze climatiche e alle fitopatie che minacciano il futuro del vino: realizzata la prima pianta...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.