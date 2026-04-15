mercoledì, 15 Aprile , 26

Colta da malore in classe, insegnante muore durante la lezione

(Adnkronos) - Dramma a Palermo dove un'insegnante di...

Ia, Esposti (San Raffaele Milano): “Supporto per dare prestazioni sanitarie migliori riducendo spesa”

(Adnkronos) - "Rispetto al mondo della tecnologia o...

Alcaraz si ritira da Atp Barcellona, Sinner resta numero 1 del mondo

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz si ritira dal torneo...

Ucraina, incontro Meloni-Zelensky: “Italia interessata a produzione congiunta droni”

(Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni ha incontrato...
HomeUncategorizedVinitaly, Lollobrigida: “L’agricoltore al centro per la difesa dell’ambiente”
vinitaly,-lollobrigida:-“l’agricoltore-al-centro-per-la-difesa-dell’ambiente”
Vinitaly, Lollobrigida: “L’agricoltore al centro per la difesa dell’ambiente”
Uncategorized

Vinitaly, Lollobrigida: “L’agricoltore al centro per la difesa dell’ambiente”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

di Alessio Pisanò

ROMA – Nel contesto di Vinitaly, la delegazione di Fratelli d’Italia-Ecr ha organizzato l’evento intitolato “Dal ‘Pacchetto vino’ ai nuovi accordi commerciali: una prospettiva europea” incentrato sul futuro del settore vitivinicolo europeo, con particolare attenzione alle misure del “Pacchetto vino” e le sfide normative e di mercato ancora aperte.

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha evidenziato il valore del provvedimento approvato nei primi mesi del 2026: “Questo pacchetto semplifica ed è un passo avanti importante. È un risultato frutto del lavoro dell’Italia per imprimere un cambio di rotta in Europa. C’era la necessità di cambiare impostazione e mettere l’agricoltore al centro della difesa dell’ambiente”. Sulla stessa linea il capodelegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, ha definito il Pacchetto vino “un esempio virtuoso di Europa” capace di ascoltare i settori produttivi e intervenire su promozione, enoturismo e semplificazione burocratica.

In merito alle proposte sull’etichettatura Fidanza ha affermato che bisogna “difendere il settore vino da un nuovo attacco ideologico, con etichette salutistiche estreme e minacciose”. Ha inoltre ribadito la necessità di distinguere tra abuso e consumo responsabile, sottolineando che “c’è una grande differenza tra l’abuso di vino e il consumo consapevole”.

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia ha infine osservato come in una fase di calo dei consumi e di cambiamento nelle abitudini delle giovani generazioni, il comparto sta rispondendo con innovazione e nuovi prodotti: “Tutto questo si fa con l’innovazione, con la promozione, non certamente con la demonizzazione”.

Fidanza ha infine concluso sostenendo che “il vino rappresenta cultura e territorio e va tutelato anche per il suo valore strategico per il Made in Italy”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Ref41: 100 spettacoli, da The Koeln Concert a Philip Glass e Capossela

POST RECENTI

Politica

Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 15 aprile 2026

TRUMP ATTACCA DI NUOVO MELONIDonald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. "I rapporti non sono più gli stessi con chi non ci aiuta in Iran",...
Politica

Femminicidio, approvata in commissione la Relazione sulla “Violenza Economica di genere”

ROMA - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella seduta plenaria odierna ha approvato all'unanimità la...
Politica

Le prime pagine di mercoledì 15 aprile 2026

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo https://www.dire.it
Politica

Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera

ROMA - Enrico Costa è stato eletto per acclamazione nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Prende il posto di Paolo Barelli. "Ringrazio Paolo Barelli per...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.