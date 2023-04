Vinitaly salpa con l’Amerigo Vespucci per promuovere nostro vino nel mondo

Ministro Crosetto a Veronafiere: da luglio scali in tutti i continenti

Milano, 5 apr. (askanews) – Uno è il veliero italiano conosciuto da tutte le marine militari come “la nave più bella al mondo”, l’altra la manifestazione internazionale di riferimento per il vino tricolore. L’Amerigo Vespucci e Vinitaly da luglio salperanno insieme per promuovere le eccellenze del made in Italy, con un tour mondiale che farà scalo nelle principali città di tutti i continenti. A dare l’annuncio è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, in visita alla 55esima edizione di Vinitaly, in programma fino ad oggi pomeriggio alla Fiera di Verona.

“Le imprese ci hanno chiesto di aiutare a portare all’estero l’immagine italiana e ora il governo lo farà anche attraverso il ministero della Difesa” ha spiegato il ministro, aggiungendo che “dal 1 luglio, per due anni, l’Amerigo Vespucci sarà impegnata in una campagna addestrativa che farà il giro del mondo, con tappe in ogni continente dove presenteremo anche il meglio del made in Italy: in questo progetto, Veronafiere con Vinitaly, ci accompagnerà sulla più famosa nave scuola della Marina militare italiana, contribuendo a promuovere le eccellenze della Nazione fuori dai nostri confini”.

“Per Vinitaly è un grande onore salire a bordo della Vespucci e contribuire con il nostro brand fieristico a valorizzare ed esaltare il vino, vero e proprio prodotto-bandiera dell’Italia” ha commentato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, sottolineando che “questa nuova iniziativa rafforza il nostro piano di sviluppo di una piattaforma promozionale permanente e coordinata con tutti i partner istituzionali, in grado di attrarre, da un lato, gli investimenti dei mercati sul prodotto italiano e, dall’altro, di potenziare l’incoming verso il Paese e i suoi territori”.

