Vinitaly, UmbriaTop Wines: risultato oltre le nostre aspettative

Sepiacci: ha evidenziato come sinergia sia la strategia vincente

Milano, 18 apr. (askanews) – “Il risultato, che è senza indugio andato oltre le nostre aspettative, ha messo in evidenza come la sinergia sia la strategia vincente. Più che mai, soggetti pubblici e privati hanno dato vita a un lavoro di squadra rivolto a un obiettivo unico, ovvero quello di raccontare come il nostro incredibile territorio sia terra di vino, bellezza, sostenibilità e cultura. Questa è la via per una promozione del territorio efficace e duratura nel tempo” lo ha dichiarato Massimo Sepiacci, il presidente di UmbriaTop Wines al termine della 56esima edizione di Vinitaly che si è conclusa il 17 aprile a Veronafiere.

Dai wine lovers agli addetti ai lavori, sono centinaia coloro che hanno avuto modo di apprezzare i vini umbri nel corso del Salone. La società cooperativa che raggruppa la maggioranza delle aziende vitivinicole regionali ha proposto nei suoi spazi “oltre trenta appuntamenti che hanno registrato il sold out”. Dal questionario anonimo distribuito alla fine del Salone, emerge la soddisfazione degli espositori, in particolare per i tanti appuntamenti con buyer italiani, asiatici e americani rispetto a quelli programmati.

“Pensiamo già al prossimo anno” ha annunciato Gioia Bacoccoli, general manager di UmbraTop, spiegando che “ci piacerebbe portare avanti la tematica delle radici, per mettere in luce ancora di più l’importanza dell’appartenenza al territorio, che influenza profondamente l’identità collettiva e lo slancio di una comunità nei confronti delle origini e di ciò che è autentico”.