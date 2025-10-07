Vinitaly.USA, a Chicago vento positivo con oltre 2.200 operatori

Focus territori e giovani

Roma, 7 ott. (askanews) – Vinitaly.USA chiude la seconda edizione al Navy Pier di Chicago, in un’atmosfera positiva percepita dagli operatori e dai produttori. 250 le aziende espositrici (il 20% in più dello scorso anno, per 2.000 etichette) che dopo le turbolenze dei mesi passati hanno potuto cogliere indicazioni e suggerimenti per affrontare il primo mercato per l’export del vino italiano (1,9 miliardi di euro in valore) in una fase di cambiamento epocale.In prima fila i territori, come conferma Pierpaolo Pirone (dell’Antica Tenuta Palombo) in rappresentanza dei vini del Lazio.”Il nostro obiettivo – dice Pirone – è quello di posizionare la Valle di Comino come una delle nuove capitali del vino laziale. E iniziative come Vinitaly USA ci dimostrano che questa visione è possibile. Qui a Chicago, il Lazio si racconta attraverso la nostra storia, i nostri vigneti e la nostra passione”.Sul tavolo anche il coinvolgimento dei giovani consumatori, nativi digitali, che interagiscono principalmente online. Valorizzando le storie autentiche e le connessioni con lo stile di vita più del prezzo. Evidenziata l’importanza della visibilità: se un marchio di vino non è presente online o nei contesti giusti, per questi consumatori più giovani è come se non esistesse.Dunque Storytelling, engagement digitale e valorizzazione dei vitigni autoctoni, dei quali l’Italia è ricca e rappresenta un unicum al mondo, sono le maggiori opportunità per i vini italiani negli USA, così come un approccio unificato e coerente nel marketing, nella comunicazione e nella distribuzione diventano leve fondamentali per cogliere le opportunità sia immediate che a lungo termine.