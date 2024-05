vino,-25-26-maggio-in-toscana-“cantine-aperte”-con-pane-toscano-dop

“Il pane è simbolo della vita e il vino è il suo alter ego”

Milano, 22 mag. (askanews) – “Cantine Aperte” torna in tutta la Toscana dal 25 al 26 maggio: “ospite” di questa edizione è la cultura del pane, con dimostrazioni di panificazione, degustazioni e racconti su un prodotto gastronomico che, come il vino, rappresenta la toscanità.

“Il pane è il simbolo della vita e il vino in questo senso è l’alter ego del pane, la storia lega questi due concetti attraverso la condivisione e il pane toscano è unico nel suo genere e ha una tradizione e una memoria storica importantissime, che assieme al vino esaltano la cultura enogastronomica della nostra Regione, contraddistinta da sempre dalla qualità” ha spiegato la presidente del Movimento turismo del vino (Mtv) Toscana, Violante Gardini Cinelli Colombini, aggiungendo che “per l’edizione 2024 abbiamo quindi stretto una partnership con il Consorzio di tutela del Pane Toscano Dop che fornirà il pane alle nostre Cantine, ma anche dei veri e propri ambasciatori che racconteranno l’arte della panificazione”.

“Cantine Aperte” in Toscana avrà per il secondo anno consecutivo un prologo, sabato 18 maggio, al Valdichiana Village di Foiano della Chiana (Arezzo), con la seconda edizione “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer” (dalle 11 alle 18). Una degustazione dei vini di una quindicina di Cantine e un banco di assaggio e di dimostrazione del Pane Toscano Dop, il cui ricavato sarà destinato alla Fondazione ospedale pediatrico Meyer di Firenze per il progetto di “Accoglienza alle Famiglie”

Il Pane Toscano Dop è un prodotto che segue un rigido Disciplinare di produzione che contempla materie prime e lavorazioni esclusivamente nel territorio della Toscana. Una prima testimonianza scritta sulla produzione di pane sciocco, cioè senza sale, viene fornita già nel Cinquecento da Pietro Andrea Mattioli.