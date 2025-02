Vino, 5 e 6 aprile torna “Summa”: 112 Cantine di qualità da 8 Paesi

A Magrè nuove degustazioni con i vignaioli, masterclass e verticali

Milano, 9 feb. (askanews) – Sabato 5 e domenica 6 aprile la Tenuta Alois Lageder apre, come succede da oltre 25 anni, le sue porte per celebrare “Summa”, manifestazione che trasforma il piccolo borgo altoatesino di Magrè in un punto d’incontro per la scena vitivinicola internazionale. Con la presenza di 112 produttori di vino internazionali e prestigiosi esperti del settore, “Summa” diventa una splendida occasione per incontrarsi, condividere idee e approfondire il mondo del vino in un ambiente unico, stimolante e conviviale.

L’evento ruota attorno a qualità, agricoltura sostenibile (biologica, biodinamica o in conversione) e passione per la sperimentazione. A “Summa” 2025 partecipano 112 viticoltori provenienti da otto Paesi diversi. Dall’Italia, per esempio, Cà La Bionda, Azienda Agricola Frank Cornelissen, Giulia Negri – Serradenari, Barone Pizzini, Podversic Damijan, Tenuta delle Terre Nere e G.D. Vajra. Dai Paesi di lingua tedesca, tra gli altri, la cantina Dr. Burklin-Wolf, Bernhard Huber, Franz Keller, Lichtenberger González, la cantina Rings, la Cantina famigliare Tement e Christian Tschida. Con Chateau Musar sarà presente anche un’azienda vinicola libanese.

Oltre alle degustazioni ai tavoli, dove i produttori presenteranno i loro vini, anche quest’anno la manifestazione offre un ricco programma di masterclass e degustazioni guidate da Isacco Giuliani (Miglior Sommelier d’Italia 2024 e sommelier del ristorante Makorè di Ferrara), Lukas Gerges (Head Sommelier dell’Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler), Willi Schlögl (dell’enoteca berlinese Freundschaft), Sascha Speicher, (Meiningers Sommelier), e Christine Mayr (sommelier WSET ed ex presidente Ais Alto Adige). Inoltre la Cantina Heitlinger terrà un seminario tra le vigne sul tema “Droni nella viticoltura”, discutendo il potenziale e le sfide di questa tecnologia nella produzione del vino. Un altro highlight del programma sono le degustazioni verticali, dove i produttori condivideranno la loro visione e le storie legate ai loro vini, offrendo un approfondimento unico sul loro lavoro e sulla loro filosofia.

A pranzo, i visitatori potranno fare una pausa nei “Gastronomy Corners”, dove avranno l’opportunità di assaporare piatti sostenibili offerti dai food truck dei “Summa” partner. La Vineria & Osteria Paradeis della Tenuta Alois Lageder, in collaborazione con partner locali, organizzerà anche un food tasting dedicato ai prodotti del proprio ecosistema agricolo.

Come ogni anno, una parte del ricavato dei biglietti sarà destinata ad un’organizzazione benefica altoatesina. Nel 2025, il contributo andrà a favore della rivista di strada “Zebra”, dell’Oew – Organizzazione per un mondo solidale di Bressanone.