vino,-7-vignaiole-tra-le-“100-donne-di-successo-2024”-di-forbes-italia

Tra loro Abbona, Boffa, Cvetic, Rallo e Zorzettig

Milano, 23 lug. (askanews) – Ci sono anche le “vignaiole” Valentina Abbona (Marchesi di Barolo), Verdiana Antinori (Marchesi Antinori), Federica Boffa (Pio Cesare), Carlotta Fittipaldi Menarini (Donne Fittipaldi), Marina Masciarelli Cvetic (Tenute Masciarelli), Josè Rallo (Donnafugata) e Annalisa Zorzettig (Zorzettig) tra le “100 donne di successo del 2024” scelte da Forbes Italia.

Per il settimo anno il magazine ha scelto le cento figure femminili “che hanno contribuito alla crescita, non solo economica, del nostro Paese”, e tra manager, artiste, sportive, registe, chef, comunicatrici, studiose e scienziate ha inserito anche queste sette imprenditrici e professioniste protagoniste (assieme a tante altre) del mondo vino.

“Sono felice ed emozionata per questo premio, che vedo come un riconoscimento dell’empowerment femminile e una dedica al Friuli-Venezia Giulia” ha commentato Annalisa Zorzettig, aggiungendo che “il nostro territorio è ricco di donne e imprenditrici ambiziose, che ogni giorno si impegnano con passione e determinazione nella sua conservazione e valorizzazione. Spero che far parte di questa classifica – conclude – metta in luce non solo il mio lavoro, ma anche l’incredibile impegno di tutte nel promuovere e preservare la bellezza e la cultura del luogo che ci circonda”.