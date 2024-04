Vino, 80 Cantine calabresi per la prima volta insieme a Vinitaly

Con degustazioni, convegni e incontri su cultura del vino calabrese

Milano, 10 apr. (askanews) – Ottanta Cantine calabresi riunite per la prima volta insieme in unico spazio espositivo di 1.400 mq: succede al padiglione 12 di Vinitaly 2024, in programma a Veronafiere dal 14 al 17 aprile. Gli eventi con i vini calabresi si aprono in realtà venerdì 12 aprile alle 21.15 in piazza dei Signori con il “Sarafine Live Set” nell’ambito di “Vinitaly in the City”, e continuano sabato 13 con le degustazioni di passiti e di olii extravergini, guidate dal critico gastronomico Paolo Massobrio.

Dal 14 aprile il programma di appuntamenti prosegue in fiera, curato dalla Regione Calabria e dall’Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese (Arsac), in collaborazione con i Consorzi di Tutela Vini e il Consorzio Olio di Calabria Igp. Alle 10.30 di domenica si tiene “Il Cirò secondo Luca”, un viaggio nella storica Denominazione del Cirò con Luca Gardini, seguito alle 12 con una speciale degustazione in più annate di due vini con le “Verticali di Verticale”, a cura di Matteo Gallello e Jacopo Cossater. Alle 14 è previsto il convegno “Dove tutto è cominciato – Enotria, Magna Grecia e Vinitaly: le radici del futuro”, con la partecipazione del governatore Roberto Occhiuto, dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e con Federico Bricolo, Maurizio Danese e Raul Barbieri rispettivamente presidente, Ad e direttore commerciale di Veronafiere, il direttore dei Musei di Calabria e Parco Archeologico di Sibari e Crotone, Filippo Demma, e i giornalisti Massimo Tigani Sava e Andrea Radic.

Tra i principali impegni dei giorni successivi, i dialoghi in musica e parole con il cantautore Dario Brunori e i giornalisti Tommaso Labate e Massimo Cervelli (15 aprile alle 14.45); e l’incontro promosso da Fivi Calabria tra vignaioli e istituzioni regionali (17 aprile alle 10.30) per discutere del disegno di legge che prevede il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode del territorio.

La Calabria sarà presente anche a “Sol”, l’International Olive Oil Trade Show che si tiene in parallelo a Vinitaly, forte dei suoi 193mila ettari di uliveti, una superficie bio pari al 36% di quella utilizzata, 42 cultivar, 1.660 frantoi, tre Dop e una Igp. Fra gli appuntamenti, vanno segnalati l’incontro sul ruolo dell’olio extravergine d’oliva nella lotta ai tumori (14 aprile alle 15) e la presentazione (martedì 16 alle 11) del Piano olivicolo Calabria a cura del Crea.