Vino, A.Fontana: in Lombardia bene crescita produzione e export

Milano, 10 apr. (askanews) – “Crediamo profondamente e fondatamente nello sviluppo di questo settore e devo dire che, se a livello nazionale i dati sono un po’ negativi, a livello regionale lo scorso anno abbiamo invece qualche segnale positivo: aumentano la produzione e le esportazioni, anche in Paesi come la Francia” che è un segnale di attenzione alla qualità. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un evento organizzato da Confcooperative.

“Il punto è positivo per il comparto lombardo, un pochino meno per il comparto nazionale, ma sono numeri molto buoni. Per il comparto lombardo c’è un aumento sia della produzione sia delle esportazioni, credo che si debba sostenere in tutti modi questo comparto sempre più importante nell’ambito agricolo e che sta dimostrando di poter competere con i migliori prodotti al mondo, anzi ormai è fra le eccellenze mondiali che vengono guardate e apprezzate ovunque quindi avanti così, sosteniamoli, e combattiamo al fianco dei nostri agricoltori” ha ribadito.