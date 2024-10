Vino, a La Farra vendemmia con studenti del Conegliano Valdobbiadene

Nardi: condizioni uve fanno presagire bilancio davvero promettente

Milano, 6 ott. (askanews) – “Per la vendemmia abbiamo una squadra composta da studenti universitari provenienti dai Comuni a noi vicini. Ritorna un po’ la raccolta dei vecchi tempi, quando i ragazzi andavano a vendemmiare perché faceva parte della cultura del territorio: vent’anni fa era normale vedere studenti impegnati nelle vigne a settembre prima dell’inizio delle lezioni. Pensare che tutto questo è possibile grazie al passaparola ci riempie di orgoglio. Per noi la vendemmia è sempre stata una questione culturale e da quest’anno abbiamo scelto di pranzare tutti assieme: il momento conviviale diventa un’occasione di confronto, di conoscenza, e ci piace farci contaminare dal loro entusiasmo”. Così racconta la sua vendemmia Innocente Nardi che, assieme alla sorella Adamaria, dal 1997 guida l’azienda agricola La Farra che produce Prosecco Superiore Docg su circa 25 ettari di vigneti sulle colline del Conegliano Valdobbiadene.

“Tutti gli elementi di questa raccolta fanno presagire un bilancio davvero promettente” prosegue il produttore della Cantina di Farra di Soligo (Treviso), spiegando che “la prima parte dell’anno, con il suo clima mite, ha evitato i ristagni idrici permettendo alle viti di crescere in modo equilibrato e sano. L’arrivo poi dell’ondata di caldo nei mesi estivi – precisa – ha accelerato l’accumulo di zuccheri, fondamentale per raggiungere la maturazione ideale delle uve, e ha permesso un ottimo sviluppo dell’apparato fogliare e grappoli ben formati, essenziali per la produzione di vini destinati alla spumantizzazione”.

“Abbiamo gestito la cimatura in modo non drastico – conclude Nardi – lasciando intatte 3-4 foglie sopra il grappolo per garantire l’ombra necessaria e preservare la capacità di fotosintesi, mantenendo così l’attività vitale delle viti”.