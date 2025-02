Vino, a Roma il 2 marzo c’è “Esperienze di Vitae 2025-Centro Italia”

Organizzato da Ais Lazio con il patrocinio della Regione

Milano, 2 feb. (askanews) – Domenica 2 marzo, dalle 11 alle 19, arriva all'”A.Roma Lifestyle Hotel” della Capitale “Esperienze di Vitae 2025-Centro Italia”, l’evento che unisce le eccellenze vinicole di Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria premiate dalla “Guida Vitae 2025” dell’Associazione italiana sommelier (Ais).

All’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, sono attesi più di mille partecipanti che potranno degustare i vini di 350 produttori provenienti dalle otto Regioni italiane, pronti a raccontare, confrontarsi e a far degustare le loro migliori espressioni vinicole. La giornata si articolerà in due fasi principali: dalle 11 alle 13 si svolgerà la cerimonia di premiazione condotta dal giornalista Gianluca Semprini, affiancato dal presidente nazionale Ais, Sandro Camilli, e da tutti i presidenti delle delegazioni regionali coinvolte. Dalle 14 alle 19 verrà aperta al pubblico una grande degustazione a banco d’assaggio.

Previsto anche un “nutrito” programma di masterclass in via di definizione. Inoltre, grazie al supporto dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (Arsial) sarà possibile approfondire in particolare la conoscenza dei vini del Lazio e degustare eccellenze gastronomiche del territorio. Per facilitare gli arrivi, l’organizzazione ha annunciato l’intenzione di istituire un servizio navetta da e verso la Stazione Termini.