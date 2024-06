vino,-a-settembre-“trentodoc-in-cantina”:-97-eventi-con-42-cantine

Dal 20 al 22 all’interno del palinsesto del “Trentodoc Festival”

Milano, 30 giu. (askanews) – Dal 20 al 22 settembre, all’interno del palinsesto del “Trentodoc Festival”, si terrà “Trentodoc in Cantina” con 97 appuntamenti organizzati da 42 case spumantistiche associate all’Istituto Trento Doc per scoprire i luoghi di produzione delle bollicine di montagna. Durante tutto il fine settimana, 50 Cantine resteranno aperte per accogliere gli ospiti.

Questo evento diffuso prevede un calendario di ben 97 appuntamenti e nei sei distretti di produzione delle bollicine di montagna: Trento e Valle dell’Adige, Rovereto e Vallagarina, Valle dei Laghi e Alto Garda, Valsugana, Val di Cembra e Piana Rotaliana. Si va dalle degustazioni nei luoghi più suggestivi delle Cantine, wine trekking e passeggiate, occasioni di convivialità in vigna, brunch, esperienze di pairing, pranzi, cene stellate, percorsi artistici, esperienze di “orientering” oltre a momenti di relax, performance di musica dal vivo e attività per tutta la famiglia.

Il programma è disponbile sul sito della manifestazione e per gli ospiti ci sarà l’App “Trentodoc”, che oltre al calendario degli appuntamenti mette a disposizione degli ospiti le schede tecniche di tutti i Trentodoc e, all’interno della sezione dedicata agli itinerari, consigli e suggerimenti per effettuare una visita e completarla con punti di interesse naturalistico, culturale, sportivo ed enogastronomico.