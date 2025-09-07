domenica, 7 Settembre , 25
Vino, a Sondrio c'è "ViVa 2025": la Valtellina da bere e da vivere

Vino, a Sondrio c’è “ViVa 2025”: la Valtellina da bere e da vivere

AttualitàVino, a Sondrio c’è "ViVa 2025": la Valtellina da bere e da vivere
Milano, 8 set. (askanews) – Sondrio sta ospitando la prima edizione di “ViVa, Vini Valtellina”, evento diffuso e immersivo per celebrare il Nebbiolo delle Alpi e il paesaggio dei terrazzamenti vitati, organizzato dal Consorzio di tutela dei vini di Valtellina con la Strada del Vino e Fondazione Provinea. Dopo un bel fine settimana di degustazioni, con visite nei vigneti e in cantina e momenti conviviali tra musica, cucina del territorio e calici di vino, lunedì 8 settembre l’appuntamento è riservato agli operatori del settore: ristoratori, sommelier, buyer, distributori e giornalisti che potranno accedere ai banchi di degustazione, con focus tecnici e momenti di approfondimento. Un programma pensato per approfondire la conoscenza dei vini della Valtellina e avviare al contempo nuove sinergie.

“ViVa 2025” non si propone solo come evento enologico ma come esperienza culturale e territoriale, con l’obiettivo di promuovere il Nebbiolo delle Alpi come simbolo di eccellenza e di rafforzare il legame tra produttori e pubblico.

Il Consorzio di tutela dei vini di Valtellina, fondato nel 1976 e oggi guidato da Mamete Prevostini, rappresenta le Docg Valtellina Superiore e Sforzato di Valtellina, il Rosso di Valtellina Doc e l’Alpi Retiche Igt. Insieme con la Fondazione Provinea e alla Strada del Vino, tutela un paesaggio unico sorretto da oltre 2.500 km di muretti a secco e promuove sostenibilità e identità del territorio.

