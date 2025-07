vino,-abbazia-di-novacella-presenta-un-nuovo-piwi:-il-bianco-“ohm2″

Milano, 13 lug. (askanews) – Si chiama “OHM2” ed è il nuovo vino sperimentale dell’Abbazia di Novacella (Bolzano), frutto della varietà Piwi Souvignier Gris. La nuova etichetta entra a far parte della linea Insolitus, inaugurata nel 2020 come laboratorio per esplorare nuove strade produttive tra innovazione e tradizione.

“Cinque anni fa avevamo iniziato questo nuovo percorso con la linea Insolitus proprio con un vitigno Piwi. Ora abbiamo deciso di intraprendere una seconda esperienza di vinificazione ma con un’altra varietà” spiega Werner Waldboth, direttore vendite della Cantina, aggiungendo che “abbiamo scelto il Souvignier Gris, varietà a maturazione precoce che si adatta perfettamente al clima fresco che abbiamo nei nostri vigneti in Valle Isarco”.

Il nome “OHM2” richiama l’unità di misura della resistenza elettrica, già usata per il primo vino Piwi della linea, ottenuto da Bronner. “Abbiamo deciso di riutilizzare nuovamente lo stesso nome ma elevato al quadrato, per sottolineare la continuità del progetto che ci vede provare a sperimentare nuovi vini che possono avere un tempo limitato di permanenza sul mercato, così come invece entrare in modo stabile all’interno dell’assortimento della nostra Cantina” aggiunge Waldboth.

“OHM2 Souvignier Gris 2024 Mitterberg Igt”, nasce da vigneti a 600 metri di altitudine a Novacella, su suoli morenici esposti a Sud-Est. Dopo la vendemmia, fermentazione e maturazione avvengono in acciaio. Con “OHM2” salgono a nove le referenze della linea Insolitus, che comprende anche “Rosá” Lagrein Rosé, “Minus”, “Perlae36” Pas Dosé, “Perlae” Extra Brut, “Amphora”, “Kabi Riesling”, “Orchestra” e “6234 Pinot Nero Riserva”. La produzione sarà limitata a 1.500 bottiglie, distribuite nel canale HoReCa.

“Insolitus per Abbazia di Novacella continua a essere un importante luogo di confronto” evidenzia Waldboth, concludendo che “è un vero e proprio cantiere aperto all’interno del quale cerchiamo di trovare una sintesi tra la nostra esperienza, la nostra tradizione e il necessario sguardo verso il futuro, pronti a raccogliere le sfide che pongono i cambiamenti che stiamo vivendo”.

La Cantina dell’Abbazia di Novacella è una delle più antiche al mondo ancora in attività. Fondata nel 1142, produce ogni anno circa 950mila bottiglie, di cui l’80% bianchi, ed è presente in 40 Paesi. Gestisce due aziende agricole, a Novacella e a Cornaiano, dove si trova la Tenuta Marklhof.

Foto di Georg Buhler