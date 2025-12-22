vino,-abfv-nomina-enrico-viglierchio-dg-italia-e-francia

Milano, 22 dic. (askanews) – Il Gruppo ABFV, Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, ha nominato Enrico Viglierchio nuovo direttore generale delle società in Italia e in Francia, affidandogli la responsabilità di coordinare e rafforzare lo sviluppo delle proprietà vitivinicole del gruppo nei due Paesi. La nomina si inserisce in una strategia di lungo periodo voluta dalla famiglia Bulgheroni, orientata “a una maggiore integrazione tra le diverse realtà aziendali e al consolidamento della presenza sui mercati internazionali, con una particolare attenzione all’ospitalità e al turismo come asset strategici di eccellenza”.

L’incarico risponde alla volontà di proseguire un progetto imprenditoriale fondato su una crescita strutturata e sostenibile, e la nuova direzione sarà chiamata in particolare a rafforzare le sinergie tra le diverse proprietà vitivinicole e a valorizzarne l’identità nei rispettivi territori.

Con un’esperienza professionale di oltre venticinque anni maturata in realtà di primo piano del settore vitivinicolo, Viglierchio guiderà una fase cruciale per lo sviluppo dei marchi toscani e francesi del gruppo. In Toscana, il suo mandato riguarda Dievole nel Chianti Classico, Poggio Landi e Podere Brizio a Montalcino, Tenuta Le Colonne e Tenuta Meraviglia a Bolgheri, mentre in Francia la responsabilità si estende alle proprietà di Bordeaux, Chateau Suau e Chateau de Langalerie. Il percorso della famiglia Bulgheroni in Toscana è iniziato nel 2012 e si è sviluppato attraverso acquisizioni mirate e una visione produttiva orientata alla valorizzazione della tipicità, alla sostenibilità e al rispetto dei territori.

“Assumere la guida di un progetto così affascinante, ambizioso e di grande visione orientata al futuro è per me un grande onore e una profonda responsabilità” ha dichiarato Enrico Viglierchio, spiegando che “affronto questa nuova sfida con entusiasmo e dedizione, con l’obiettivo di esaltare al massimo l’identità delle Cantine e dei marchi del Gruppo, custodendo e interpretando con autenticità i valori che da sempre contraddistinguono la famiglia Bulgheroni”.

Con la nuova nomina, ABFV spiega di voler confermare il proprio impegno verso un modello di crescita di lungo periodo fondato sull’eccellenza, sull’identità dei territori e su una visione strategica condivisa. La scelta di affidare la direzione a una figura con una profonda conoscenza del settore vitivinicolo e del turismo premium rafforza l’obiettivo di consolidare il posizionamento dei brand toscani e francesi del gruppo nel contesto internazionale.

Alejandro Bulgheroni Family Vineyards è presente in sei Paesi e conta oltre 1.150 ettari di vigneti, espressione di una visione globale basata su autenticità, eccellenza e sostenibilità. Dalla Patagonia alla Napa Valley, dalla Toscana a Bordeaux, ogni tenuta riflette le proprie origini con un forte legame al territorio. In Italia il gruppo opera su circa 330 ettari vitati, condotti con metodo biologico, con una produzione annua che si aggira intorno a un milione di bottiglie tra Chianti Classico, Brunello di Montalcino e Bolgheri. In Francia, a Bordeaux, ABFV è presente con Chateau Suau, realtà pioniera della viticoltura biologica nella denominazione Cadillac Côtes de Bordeaux, e con Chateau de Langalerie, situato a Saint-Quentin-de-Caplong.