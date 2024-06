vino,-ais-e-mtv-toscana-ancora-insieme-per-valorizzare-l’enoturismo

Nelle Cantine di tutto il territorio regionale: rinnovato l’accordo

Milano, 8 giu. (askanews) – Rinnovato l’accordo di partnership tra l’Associazione italiana sommelier (Ais) e Movimento turismo del vino (Mtv) della Toscana: a sottoscriverlo sono stati i due rispettivi presidenti Cristiano Cini e Violante Gardini Cinelli Colombini.

“Questo accordo nasce per unire due realtà che rappresentano l’eccellenza del vino in Toscano con la finalità di esaltare ancora di più l’unicità della nostra offerta, creando una sinergia che è anche un confronto – ha spiegato la Presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Violante Gardini Cinelli Colombini – la nostra volontà è quella di aprire le porte delle nostre Cantine ai sommelier Ais accogliendogli come ‘ospiti d’eccellenza’ che, grazie al loro sapere, potranno favorire uno scambio di esperienze finalizzato a rendere la nostra offerta enoturistica sempre più nuova, oltre a esaltare la qualità nel bicchiere e in cantina”.

“È una sinergia positiva che si basa su obiettivi condivisi da sempre come divulgare la cultura del vino e del bere consapevole” ha detto Cini, ricordando che “del resto, la figura del sommelier è l’anello di congiunzione tra produttore e consumatore e lo storytelling legato ad ogni vino contribuisce allo sviluppo della conoscenza dei territori vitivinicoli italiani e toscani in particolare”. Una reciprocità di intenti – ha concluso – a cui diamo valore e che porteremo avanti con la massima professionalità”.

L’accordo di collaborazione tra le due associazioni si articolerà in attività di visibilità reciproca, trattamenti economici di favore per gli associati Ais nelle Cantine Mtv Toscana e la realizzazione di un progetto didattico per le delegazioni Ais con giornate di formazione con wine tour all’interno di una o più cantine la cui organizzazione sarà a cura di Ais Toscana.