Vino, Ais Lombardia: nel 2024 organizzati 558 eventi e 102 corsi

E’ la sezione regionale più numerosa dell’Ais con 8.300 soci

Milano, 29 dic. (askanews) – Cresce in quantità e qualità l’offerta formativa di Ais Lombardia, la sezione regionale più numerosa dell’Associazione italiana sommelier con 8.300 soci. Nel 2024 sono stati organizzati 558 eventi e 102 corsi di qualificazione professionale (primo, secondo e terzo livello, per un totale di 43 lezioni) organizzati dalle dieci delegazioni provinciali che sono stati frequentati da oltre 3.500 persone.

“È stato un anno davvero molto intenso ma al tempo stesso ricco di soddisfazioni grazie al prezioso lavoro che tutte le delegazioni provinciali della nostra regione hanno messo in campo” ha dichiarato il presidente di Ais Lombardia, Hosam Eldin Abou Eleyoun sottolineando che “è cresciuto anche quest’anno sia il numero degli eventi, sempre più articolato e che si compone di appuntamenti con obiettivi differenti tra loro per andare incontro alle esigenze dei nostri soci, sia quello dei corsi di qualificazione professionale, che invece rappresentano il cuore pulsante della nostra offerta formativa”.

Singole serate di approfondimento, seminari e master articolati in più incontri, viaggi studio sia in Italia che all’estero. Ma anche banchi di assaggio gratuiti dedicati sia a territori storici che meno noti del panorama vitivinicolo italiano, spesso organizzati in collaborazione con i Consorzi di tutela e, infine, tante palestre didattiche rivolte a chi sta frequentando i corsi e vuole ulteriormente approfondire la tecnica della degustazione in vista dell’esame finale. Sempre secondo quanto raccontato da Ais Lombardia, il percorso didattico che le delegazioni di Bergamo, Brescia, Cremona-Lodi, Lecco-Como, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese hanno organizzato nel 2024 è stato il più importante e ricco della storia dell’Associazione.

Il 2024 ha visto anche il debutto, in Lombardia, dei primi corsi per diventare sommelier Ais della Birra, novità introdotta quest’anno a livello nazionale. “Il corso è articolato in due livelli per un totale di 15 lezioni: le prime ad iniziare sono state le delegazioni di Brescia e Milano e nel 2025 sarà la volta anche di Monza e Pavia” ha spiegato il responsabile della didattica, Alessandro Caccia, rimarcando che “il riscontro da parte dei soci è stato ottimo: d’altronde la birra è un mondo ricco di storia e cultura, che da sempre affascina anche gli amanti del vino”.

Tra le attività formative che l’Associazione porta avanti ogni anno, vi è anche quella dedicata ai sommelier degustatori e che vede come momento finale le intense giornate di degustazione del mese di giugno per giudicare i vini lombardi che poi saranno presenti nella guida regionale “ViniPlus” e in quella nazionale “Vitae”. “Il gruppo dei sommelier degustatori presenti in questa regione, che ha superato un apposito esame per acquisire questa importante qualifica, è composto ormai da più di 300 colleghi” ha precisato Luigi Bortolotti, responsabile dei degustatori di Ais Lombardia, evidenziando che “anche nel 2024 abbiamo organizzato almeno un incontro di formazione al mese, con sessioni di degustazioni alla cieca di grande approfondimento e che vedono la presenza di enologi, agronomi, produttori e sommelier che hanno vinto importanti concorsi a livello nazionale: la loro esperienza e professionalità contribuisce a stimolare e aumentare le conoscenze di tutti”.

Infine, i sommelier professionisti e non hanno la possibilità di frequentare la “Scuola Concorsi” che si articola in 12 lezioni pomeridiane tenute da campioni della sommellerie regionale e nazionale. “È un progetto che va incontro alle specifiche esigenze di chi intende acquisire un’eccellente preparazione per partecipare ai concorsi dell’Ais” ha spiegato il responsabile dell’area Concorsi, Luisito Perazzo, evidenziando che “quest’anno hanno frequentato la scuola 30 colleghi, e ben 5 dei 10 finalisti del concorso di Miglior Sommelier d’Italia 2024 sono arrivati dalla nostra regione, a partire dal vincitore Andrea Gualdoni”.

Nel 2025 Ais festeggerà 60 anni. “In Lombardia celebreremo questo anniversario attraverso una serie di eventi, a partire da ‘Enozioni a Milano’, la nostra grande festa che apre come di consueto il nuovo anno” ha ricordato Abou Eleyoun, sottolineando che “la settima edizione si terrà da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio, con tre premi dedicati a grandi personaggi del mondo enogastronomico e importanti masterclass e banchi di assaggio”.