Vino, Ais Veneto: a “Vinetia Tasting 2025” 700 vini di 130 aziende

Il 23 marzo a Santa Lucia di Piave tante degustazioni e masterclass

Milano, 16 feb. (askanews) – Domenica 23 marzo gli spazi del polo fieristico di Santa Lucia di Piave (Treviso) accoglieranno la quarta edizione di “Vinetia Tasting – I vini della Guida Vinetia in degustazione”, l’appuntamento annuale di Ais Veneto dedicato ai migliori vini della regione. Con la partecipazione di oltre 130 aziende e più di 700 etichette, la manifestazione offre un’ampia panoramica sulle numerose eccellenze venete selezionate dai degustatori Ais, confermandosi come un’occasione importante per esplorare il patrimonio vitivinicolo regionale.

L’evento avrà inizio alle 10 con l’apertura dei banchi d’assaggio, dove i visitatori potranno degustare le etichette premiate dalla guida “Vinetia” e confrontarsi direttamente con i produttori. Il programma della giornata sarà arricchito da sei masterclass tematiche curate da docenti Ais e campioni regionali e nazionali in collaborazione con i Consorzi di tutela, che accompagneranno i partecipanti in diversi percorsi di approfondimento. Tanti gli argomenti trattati durante le degustazioni: il primo appuntamento, in collaborazione con il Consorzio di tutela vini della Valpolicella, sarà interamente dedicato alle diverse espressioni della Valpolicella. Seguirà un approfondimento sui caseifici artigianali assieme al Consorzio tutela formaggio Asiago, alla scoperta del perfetto abbinamento tra i vini selezionati e le diverse stagionature del formaggio Asiago. Sarà poi la volta della masterclass dedicata ai vini del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, e di quella con il Consorzio di tutela vino Custoza. La giornata proseguirà con l’incontro promosso dal Consorzio tutela Lugana Doc sulla Turbiana, e infine la degustazione dedicata al Soave, in collaborazione con il Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave, dimostrerà come questo vino da uve garganega e trebbiano di Soave sia capace di regalare grandi emozioni nel corso degli anni.

La giornata celebrerà la cultura del vino anche attraverso la consegna dei diplomi a 250 neo sommelier. Accanto a masterclass e consegna dei diplomi, Vinetia Tasting offrirà anche la possibilità di prendere parte alle degustazioni guidate dedicate al sigaro Toscano, a cura del “Club Amici del Toscano”.