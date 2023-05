Vino, al via la “London Wine Fair”: 415 gli espositori presenti

Fino al 17 maggio all’Olympia Exhibition Centre di Londra

Milano, 15 mag. (askanews) – Ha preso il via questa mattina, fino al 17 maggio, all’Olympia Exhibition Centre di Londra la “London Wine Fair”, storica fiera dedicata principalmente al mondo del vino e delle bevande spiritose, promossa con l’ambizioso sottotitolo “The most intelligent wine event in the world” (“l’evento sul vino più intelligente al mondo”, ndr).

All’edizione di quest’anno, dove per la prima volta è presente lo spazio “Distil & Brew” riservato a birre, liquori e sidro, sono presenti 415 espositori e annunciati oltre 10mila professionisti da una trentina di Paesi da tutto il mondo (Italia compresa), con un fitto programma di masterclass e degustazioni, ma anche di dibattiti e incontri di approfondimento che vanno da una riflessione sulle “private labels” alle strategie da mettere in campo per la sostenibilità ambientale, fino alla tracciabilità digitale e alla salvaguardia dell’identità del terroir.

La fiera è divisa in diverse aree tematiche come, ad esempio, “Drinks Britannia”, vetrina delle migliori bevande locali con le etichette inglesi e gallesi premiate, Whisky, Vodka, Gin, Rum, birre e sidro artigianale; “Education zone” dove si offrono lezioni che vanno dai difetti del vino alla formazione al bar; “Esoterica” che riunisce una selezione dei migliori importatori di vino del Regno Unito; “Discovery Zone” che presenta le start-up e le ultime tecnologie applicate al vino; “Wines Unearthed” dove si incontrano i produttori che intendono importare i loro vini per la prima volta in Uk.

Manifestazione nata oltre 40 anni, all’edizione 2022 della “London Wine Fair” avevano partecipato poco meno di novemila persone, e oltre quattromila lo avevano fatto attraverso la piattaforma digitale della fiera lanciata nel 2021.

