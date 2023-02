Vino, al via oggi il primo evento del “Forum Vinifera” di Trento

E’ “Calici al tratto” all’Azienda Agricola Bellaveder di Faedo

Milano, 24 feb. (askanews) – Con “Calici al tratto” all’Azienda Agricola Bellaveder di Faedo (Trento), si apre alle 18.30 di oggi il riccho programma di eventi che animano la città e la provincia di Trento nell’ambito di “Forum Vinifera”. Degustazioni, conferenze tematiche, visite guidate a vigneti e cantine artigianali in vista della quinta edizione di “Vinifera”, mostra mercato dedicata ai vini e ai cibi dei territori dell’arco alpino che si terrà sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 a Trento Fiere.

Oggi venti illustratori immersi tra i vigneti trentini andranno alla scoperta delle identità dei vignaioli indipendenti, delle tradizioni e delle bellezze del territorio. Viticoltura, associazionismo e arte dell’illustrazione si intrecciano per una sera in una live performance che vedrà protagonisti gli artisti del collettivo Yoonik.

Lughissimo l’elenco dei successivi incontri che partiranno il 26 febbraio alle 16 con “Una Valle di Non – Mieli e non mieli, vini e non vini” a Mieli Thun di Vigo di Ton, e si concluderanno alle 19 del 24 marzo all’Azienda Agricola Martinelli di Mezzocorona, con “Le Alpi sotto i piedi: chiacchierata di viaggi, di vigne, di sogni” con l’antropologo Annibale Salsa.

