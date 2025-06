Vino, alla Cantina La Farra il ciclo di eventi “Dialoghi a Col Brià”

Milano, 1 giu. (askanews) – Il 6 giugno, al Belvedere di Col Brià della Cantina La Farra, Cantina fondata nel 1997 dai fratelli Adamaria, Innocente e Guido Nardi, avrà luogo la prima iniziativa del ciclo di eventi “Dialoghi a Col Brià”, che si protrarranno per tutto il mese di giugno. Poesia, musica, passeggiate e degustazioni offriranno l’opportunità di immergersi nel paesaggio vitivinicolo di Farra di Soligo (Treviso), nel cuore delle colline Unesco di Conegliano Valdobbiadene, per scoprirne le sfumature e le suggestioni, entrando in sintonia con l’anima e la cultura della comunità che da generazioni vive e lavora in questo territorio.

“Far-sì paesaggio: poesie, colori, immagini nel vigneto”, il primo dei tre appuntamenti, si svolgerà a partire dalle 17. Il programma prevede il percorso “Sguardi sul paesaggio”, una passeggiata guidata da Naturalmente Guide tra le colline di Farra di Soligo, con arrivo alle 18 al Belvedere La Farra a Col Brià. L’esperienza si sviluppa poi in una competizione poetica, con composizione e declamazione di testi ispirati al paesaggio circostante, riservata ai giovani partecipanti che vanno dai 18 ai 35 anni. Il pubblico presente avrà un ruolo attivo, votando le opere preferite e determinando i vincitori, che riceveranno buoni acquisto libri presso la libreria Tralerighe di Conegliano.

Parallelamente, si svolgerà un laboratorio di creazione d’immagini, sempre con partecipanti dai 18 ai 35 anni, dove le suggestioni del paesaggio e i versi delle poesie declamate prenderanno forma grafico-pittorica. L’evento sarà guidato dalle coordinatrici Rosanna Mutton e Nerella Barazzuol, oltre che da Silvia Macor. Non mancherà la possibilità di dialogare e degustare prodotti locali.