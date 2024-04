Vino, all’asta i grandi formati di “Ornellaia 2021” con opere Senatore

Da Sotheby’s tra il 22 maggio e il 5 giugno: ricavato in beneficenza

Milano, 11 apr. (askanews) – Tra il 22 maggio e il 5 giugno, Sotheby’s batterà nel corso di un’asta on line 12 lotti con alcuni dei 110 grandi formati e l’unica Salmanazar (la bottiglia da 9 litri) di “Ornellaia 2021” di Tenuta dell’Ornellaia, con le etichette della 16esima “Vendemmia d’Artista” con le opere di Marinella Senatore. Il ricavato sarà interamente devoluto, per il sesto anno consecutivo, dalla proprietà Marchesi Frescobaldi alla Fondazione Solomon R. Guggenheim per il programma “Mind’s Eye”, che permette a non vedenti e ipovedenti di poter godere dell’esperienza artistica attraverso speciali percorsi.

Il carattere di “Ornellaia 2021” è “La Generosità”, tema molto amato e in sintonia con il lavoro della 47enne artista salernitana che per questo progetto ha realizzato una serie di etichette, una scultura per la Salmanazar e un’opera site specific: i collage originali fatti a mano che arricchiranno la preziosa galleria d’arte di Ornellaia.

A vestire le bottiglie classiche, le cento Doppia Magnum e le dieci Imperiali, ci sono le stampe dei collage, con i profili delle mani degli uomini e delle donne che lavorano quotidianamente all’Ornellaia, e il movimento ancestrale della danza, citato nella festa della vendemmia. Sulla bottiglia da nove litri, è invece installata una delle sue Luminarie, ispirata ad un rosone delle chiese barocche e realizzata con un innovativo neon freddo e senza mercurio (per rispettare il vino e l’ambiente), impreziosita da una citazione di Walt Whitman: “I contain multitudes”.

“La nostra identità si basa sul luogo, sul lavoro, sull’essere squadra” ha spiegato il presidente Lamberto Frescobaldi, sottolineando che “il carattere 2021 è nato dalla generosità della terra, di cui l’interpretazione dell’artista Marinella Senatore ha rivelato un senso ulteriore: la generosità della terra crea un ecosistema di cui tutti noi facciamo parte ed è per noi significativo che anche la festa di fine vendemmia sia parte della sua opera”.

Anche quest’anno, in ogni cassa da sei bottiglie da 0,75 litri di “Ornellaia 2021” (referenza uscita sul mercato il 1 aprile), una sarà vestita proprio con l’etichetta speciale firmata dalla Senatore.