vino,-alle-“cantine-di-franciacorta”-degustazione-di-40-saten

A Erbusco il 14 e 15 settembre per il “Festival del Franciacorta”

Milano, 11 ago. (askanews) – Il 14 e 15 settembre, in occasione del “Festival del Franciacorta”, il wine store le “Cantine di Franciacorta” di Erbusco (Brescia) organizza una speciale degustazione di Saten che avrà per protagonista 40 aziende vinicole franciacortine “selezionate fra le più blasonate e quelle emergenti più interessanti”.

Ogni azienda proporrà due tipologie di Franciacorta: il Saten ed un’altra a sua scelta, e gli assaggi saranno accompagnati da un buffet servito e il calice della degustazione sarà lasciato in omaggio. Sono in programma quattro sessioni al giorno, di due ore circa ciascuna (alle 10, alle 12.30, alle 15, alle 17.30).

Nata ad Erbusco nel 1994, solo quattro anni dopo la nascita del Consorzio per la Tutela del Franciacorta, l’enoteca con mescita “Cantine di Franciacorta” prosegue dunque il suo impegno per far conoscere l’eccellenza della produzione enologica franciacortina, forte di un assortimento di 1.200 etichette.