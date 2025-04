vino,-alle-“giornate-del-pinot-nero”:-10-regioni-vinicole-e-116-vini

Milano, 27 apr. (askanews) – Dal 16 al 18 maggio in Alto Adige va in scena la 27esima edizione delle “Giornate altoatesine del Pinot Nero”, l’evento nazionale dedicato allo straordinario vitigno e aperta a operatori del settore ed appassionati.

Come da tradizione, anche la 27esima edizione si svolgerà nei villaggi vinicoli di Egna e Montagna e avrà come protagonisti tutti i vini del Concorso Nazionale del Pinot Nero, che si tiene a porte chiuse a inizio maggio. Il focus di questa edizione è l’annata 2022, con 116 vini provenienti da: Trentino, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Sicilia e, naturalmente, dalla regione ospitante, l’Alto Adige. “Grazie a questa ampia diffusione geografica, possiamo dare al nostro pubblico un’idea di quanto possa essere diverso il Pinot Nero a seconda del terroir, della tradizione e dello stile” afferma Ines Giovanett, presidente del comitato organizzatore della kermesse, dicendosi “certa che non mancheranno belle sorprese e quest’anno abbiamo raggiunto inoltre il record di vini in degustazione, siamo molto soddisfatti”.

Venerdì 16 maggio le Giornate si apriranno con la cerimonia di premiazione dei vini vincitori del Concorso al Castello di Enna a Montagna. “Il concorso rappresenta un appuntamento per celebrare non solo la storicità di un vitigno che ha segnato la tradizione vinicola del nostro paese, ma anche la straordinaria qualità dei giurati coinvolti” sottolinea il vicepresidente del Comitato, Marc Pfitscher, aggiungendo che “la loro esperienza e competenza sono garanzia di una selezione attenta e rigorosa”.

Dopo la cerimonia di apertura, tutti i Pinot Nero del Concorso saranno disponibili per la degustazione al Klosterle di Laghetti a Egna dalle 16 alle 18. Sabato 17 maggio sono previste due masterclass: una sulla coltivazione del Pinot Nero italiano con il sommelier Roberto Anesi, e la seconda, una verticale della Tenuta Castelfeder che attraverserà quattro decenni con otto etichette in edizione limitata e non presentate al Concorso, con l’enologo Ivan Giovanett dell’omonima Cantina. Il programma delle masterclass si concluderà domenica con il maestro di cantina Hans Terzer, che presenterà l’evento “Top of Pinot Nero Alto Adige”. Tante anche le escursioni guidate della “Pinot Noir Experience” a Glen e Mazon. Novità di quest’anno saranno inoltre gli eventi “Pinot Noir & Bike” di domenica e lunedì e una interessante degustazione di spumanti prevista in diversi slot.