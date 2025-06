vino,-allegrini-anche-quest’anno-partner-dell’open-d’italia-di-golf

Milano, 24 giu. (askanews) – Allegrini, storica azienda vinicola della Valpolicella, è official wine supplier per il secondo anno consecutivo dell’Open d’Italia, la più importante manifestazione internazionale organizzata dalla Federazione Italiana Golf, la cui 82esima edizione si svolgerà dal 26 al 29 giugno prossimi all’Argentario Golf Club di Monte Argentario (Grosseto).

Dopo l’edizione dello scorso anno disputatasi a Cervia (Ravenna), la partnership, relativa al biennio 2024-2025, vede ancora una volta la Cantina veneta quale unico fornitore ufficiale di vino in occasione della competizione sportiva. Allegrini sarà protagonista per tutta la durata della manifestazione nella zona Hospitality, sia al ristorante che al bistrot, e parteciperà inoltre con i suoi vini più rappresentativi all’evento di apertura del torneo, in programma martedì 24 giugno, a partire dalle 19, allo stabilimento balneare “Il Tramonto” di Orbetello (Grosseto).

“Siamo felici di confermare, per il secondo anno consecutivo, il nostro ruolo di fornitore ufficiale di vino in un evento sportivo di così alto livello. Abbiamo sposato da subito il progetto con l’intento di portare il vino al di fuori dei circuiti tradizionali, avvicinandolo sempre più al mondo dello sport” dichiara Luca Ardiri, direttore commerciale di Allegrini Wines, rimarcando che “crediamo molto nel valore del vino come mezzo di condivisione in quanto unisce le persone, crea connessioni e favorisce contaminazioni positive. Siamo pertanto davvero felici di supportare come partner un evento sportivo così esclusivo e portatore di valori sani. È proprio in un contesto come questo – conclude Ardiri – che il vino riesce a raccontarsi in modo nuovo e autentico”.

All’82esimo Open d’Italia di Golf, patrocinato dalla Regione Toscana, parteciperanno 150 giocatori provenienti da tutto il mondo che si sfideranno su una distanza di 72 buche, suddivise in 18 al giorno. Terminata la giornata di venerdì 27, i primi 65 in classifica potranno accedere alle finali di sabato 28 e domenica 29 giugno, giorno in cui verranno proclamati i vincitori. A loro verrà assegnato in premio un Jéroboam in edizione limitata di Brut Réserve di Champagne Boizel, marchio distribuito in Italia da Allegrini Wine Distribution, la divisione nata dalla volontà della famiglia di viticoltori di affiancare ai propri vini una selezione di etichette, italiane e internazionali, espressione di realtà affini per filosofia e rispetto della tradizione.