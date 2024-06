vino,-allegrini-partner-per-due-anni-degli-open-d’italia-di-golf

Dal 27 al 30 giugno vini della Cantina veneta all’81esima edizione

Milano, 18 giu. (askanews) – Allegrini, storica azienda vinicola della Valpolicella, è “official wine supplier” per il biennio 2024-2025 dell’Open d’Italia di golf, la più importante manifestazione internazionale organizzata dalla Federazione italiana, la cui 81esima edizione si svolgerà dal 27 al 30 giugno all’Adriatic Golf Club di Cervia (Ravenna).

La partnership biennale vede la Cantina veneta quale unico fornitore ufficiale di vino in occasione della competizione sportiva. Allegrini sarà presente per tutte le giornate della competizione nella zona “Hospitality” all’interno del ristorante e del bistrot, e al Villaggio Commerciale, con le sue bottiglie in vendita al pubblico. L’azienda vinicola di Fumane parteciperà inoltre con i suoi vini più rappresentativi all’evento di apertura del torneo, che si terrà martedì 25 giugno alle 19 al ristorante Calamare del Fantini Club di Cervia.

“Nel nostro lavoro di viticoltori, proprio come nel golf, è importante la cura di ogni dettaglio: precisione e attenzione sono prerogative che accomunano questi due mondi” ha dichiarato Silvia Allegrini, responsabile delle relazioni esterne di Allegrini Wines, aggiungendo che “siamo dunque davvero fieri di essere al fianco di questa prestigiosa manifestazione golfistica, all’insegna del connubio tra due realtà che celebrano la raffinatezza, la passione e l’impegno verso la perfezione”.

All’81esimo Open d’Italia di Golf, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, parteciperanno 156 giocatori provenienti da tutto il mondo che si sfideranno su una distanza di 72 buche, suddivise in 18 al giorno. Terminata la giornata di venerdì 28, i primi 65 in classifica potranno accedere alle finali di sabato 29 e domenica 30 giugno, giorno in cui verranno proclamati i vincitori. A loro andrà in premio un Jéroboam in edizione limitata di Champagne Valentin Leflaive, marchio distribuito in Italia da Allegrini Wine Distribution.