Vino, Andrea Machetti nuovo direttore del Consorzio del Brunello

Subentra a Michele Fontana. Presidente Bindocci: scelta di alto profilo

Milano, 9 feb. (askanews) – Il Consiglio di amministrazione del Consorzio del vino Brunello di Montalcino (Siena) ha eletto Andrea Machetti nuovo direttore. Machetti subentra a Michele Fontana in carica da giugno 2020.

“Confido di poter dare al Consorzio un contributo importante per tracciare il futuro di questa grande denominazione” ha affermato il neo direttore, aggiungendo che “tra le priorità quella di potenziare ulteriormente il team di lavoro pronto a raccogliere le sfide che il futuro di impone”. Tra le esperienze manageriali di Machetti ci sono quella a Villa Banfi dal 1983 al 1989, a Castiglion del Bosco fino al 1992, da dove poi si è spostato all’azienda agricola Mastrojanni, dove è rimasto per 30 anni fino al dicembre scorso, come amministratore delegato.

“Siamo doppiamente soddisfatti che Andrea Machetti abbia accettato questo incarico: innanzitutto perché è un manager di successo e di altissimo profilo, profondo conoscitore del brand Brunello e delle dinamiche di mercato, e poi perché è un montalcinese doc, nato e vissuto in questo microcosmo enoico vocato all’eccellenza” ha commentato il presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci, sottolineando che “sotto la sua direzione il Consorzio saprà consolidare la crescita della denominazione”.

