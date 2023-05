Vino, aperte le prevendite di “Champagne Experience 2023” a Modena

L’importante manifestazione si terrà alla Fiera il 15 e 16 ottobre

Milano, 12 mag. (askanews) – È iniziata la prevendita dei biglietti on-line per la sesta edizione di “Champagne Experience”, manifestazione di riferimento in Italia dedicata allo champagne che si terrà negli spazi di ModenaFiere domenica 15 e lunedì 16 ottobre. L’evento, come sempre organizzato da Società Excellence (realtà che riunisce 21 tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati d’eccellenza), ospiterà i vini di oltre 140 aziende di champagne, tra storiche Maison e piccoli vigneron.

“Champagne Experience è oramai un punto di riferimento sia a livello nazionale che europeo – ha dichiarato il presidente di Società Excellence, Luca Cuzziol – e questo ci rende orgogliosi e al tempo stesso responsabilizza tutti noi a voler creare una manifestazione sempre più all’altezza delle aspettative dei suoi tanti visitatori”. Gli ultimi dati sulle importazioni di champagne in Italia confermano la centralità del nostro Paese per il mercato della bolla francese. “La crescita dell’11,5% dei volumi, con 10,6 milioni di bottiglie nel 2022, è un dato certamente indicativo del grande interesse presente nel nostro Paese” ha commentato il vicepresidente di Società Excellence, Pietro Pellegrini, sottolineando “ecco perché una manifestazione professionale che sappia far conoscere con competenza questo magnifico vino agli operatori del settore rappresenta un valore aggiunto fondamentale per tutto il comparto”.

Per due giorni, nei cinquemila metri quadrati del “Padiglione A” di Modena Fiere, potranno essere degustati oltre 800 champagne, suddivisi in base alla loro appartenenza geografica, corrispondente alle diverse zone di produzione della Champagne (Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Aube, oltre alle maison classiche riunite in una specifica area), “con l’obiettivo di offrire un’esperienza sensoriale coinvolgente all’interno di uno scenario chiaro e ben organizzato”.

