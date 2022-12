Vino, Ascovilo: nel 2023 focus su Bergamo Brescia Capitali cultura

Prandini: “Grande occasione per incentivare il sistema Lombardia”

Milano, 29 dic. (askanews) – L’Associazione Consorzi Tutela Vini Lombardi a Docg, Doc e Igt (Ascovilo) ha presentato oggi le sue attività di promozione della cultura del vino, a partire dal “focus” pensato per “Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura 2023”. Per le due province, Ascovilo ha organizzato per l’anno prossimo altrettante degustazioni in collaborazione con l’Associazione italiana sommelier, otto “restaurant weeks” in sinergia con Grana Padano e due spettacoli teatrali.

Si parte il 1 febbraio al Castello Malvezzi di Brescia con il giornalista Alberto Lupini, con un seminario formativo e una cena didattica dedicata alle eccellenze dei vini lombardi in abbinamento con i menù di territorio dove l’ingrediente protagonista è Grana Padano. Sempre a Brescia, domenica 26 febbraio, si terrà un singolare “Open Day”, lo storico appuntamento di Ais Brescia che nel 2023 sarà interamente dedicato alle denominazioni di origine protetta delle province di Brescia e Bergamo. Per sancire definitivamente il gemelaggio enologico tra le due province, un analogo appuntamento si terrà in autunno a Bergamo a cura della locale Delegazione Ais. Del tutto originale è poi la proposta di due eventi di spettacolo in collaborazione con Francesco Quarna e Maurizio Rossato, protagonisti della programmazione di Radio Deejay, nonchè Laura Donadoni, giornalista e wine educator: si parte a Brescia in giugno al Museo Diocesano e si replica a Bergamo.

Per quanto riguarda le attività 2023 in Italia, Ascovilo inizierà a gennaio con “Wine in Venice”, vetrina internazionale per la sostenibilità vitivinicola , a cui seguirà in aprile la presenza da protagonista al Vinitaly di Verona, con la “Lounge” di ospitalità e didattica con Grana Padano. Partnership che proseguirà a maggio con la presenza congiunta a “Tutto Food”.

In giugno i Consorzi di Ascovilo torneranno a “Vinoforum” a Roma e da luglio saranno a Milano dove ripartirà la programmazione di “Identità golose” nell’ambito del progetto “Milano Cortina 2026” che faranno da prologo per la “Milano wine week” di ottobre e il “Merano wine festival” di novembre. Inoltre, nell’anno che sta per aprirsi proseguirà la promozione delle Denominazioni Dop e Igp in Germania in collaborazione con Grana Padano: in marzo la fiera di “Pro Wein” a Dusseldorf con i seminari formativi in collaborazione con Vinum, e a seguire 10 cene didattiche in collaborazione con Gambero Rosso in apertura di altrettante Restaurant Weeks dedicate al mercato tedesco.

“Un cartellone di eventi e manifestazioni importanti in un anno che vedrà Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura” ha dichiarato la presidente di Ascovilo, Giovanna Prandini, sottolineando che “le due città e le realtà vitivinicole hanno radici comuni e il nostro compito è fare emergere le espressioni originali e inaspettate, espressione di patrimoni culturali di straordinaria rilevanza su cui costruire gli appuntamenti annuali”. “Cultura è testimoniare la tradizione di lavoro, di solidarietà, di innovazione enogastronomica in un territorio dalla bellezza inaspettata, tutto da scoprire” ha proseguito Prandini, aggiungendo che “abbiamo studiato una piattaforma di eventi e iniziative di forte attrattività, che porta i territorio in una posizione di riferimento sulla mappa della cultura europea. Una grande occasione per incentivare il sistema Lombardia”.

