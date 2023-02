Vino, Avvinamenti chiude con 1.500 presenze e a Milano aggiunge Como

Successo per la prima edizione al Phyd

Milano, 23 feb. (askanews) – Sono state oltre 1.500 le persone che hanno partecipato alla prima edizione di Avvinamenti, la cinque giorni al Phyd di via Tortona 31 a Milano dedicata al vino, nata da un’idea di Daniele Sottile, sviluppata con Luca Carraro e Sergio Ronchi. Avvinamenti però non solo non si ferma ma si allarga, annunciando che alla sede milanese, si aggiunge già da marzo la Canottieri Lario di Como, gioiello dell’architettura razionalista del 1931 affacciato sul lago.

“Ci piace considerare le prime bellissime 5 giornate da poco trascorse come il vernissage di una mostra permanente che andrà avanti fino alla prossima edizione del 2024 alla quale stiamo già lavorando” ha affermato Carraro, aggiungendo che “quello che ora vogliamo fare è dare continuità ad Avvinamenti durante tutto l’anno qui in via Tortona, ma anche riuscire a trasportare lo stesso mood in altri posti, purché sempre coerenti con il progetto, come nel caso della Canottieri Lario a Como.”

A Como Avvinamenti andrà in scena il 1 marzo con una cena dedicata a Costa Tirolo, per proseguire il 22 marzo con Il Colombaio, il 5 aprile con Monteruello, il 19 aprile con Crodarossa, il 3 maggio con Cantine Colosi. Mentre tra i primissimi incontri milanesi, con date ancora da definire, ci saranno una masterclass dedicata a Palmeri e un evento con Pagnoncelli Folcieri oltre alle cene che avranno come protagonisti Tenuta di Ghizzano, Seirole, Le Rogaie.

