Vino, Baglio di Pianetto piange la scomparsa di Francesco Tiralongo

L’ad aveva 55 anni e una lunga carriera in diverse Cantine

Milano, 2 mar. (askanews) – L’ad della Cantina siciliana Baglio di Pianetto, Francesco Tiralongo, è morto la notte scorsa all’età di 55 anni. Lo ha annunciato in una nota la stessa azienda di Santa Cristina Gela.

Tiralongo era entrato in Baglio di Pianetto nel dicembre del 2020, dopo una lunga carriera in diverse Cantine, tra cui Marchesi de’ Frescobaldi, Mionetto, Donnafugata, Cantine Settesoli.

“In questo momento di immenso dolore, la Famiglia Marzotto insieme a Veronica Marzotto, Roberto Notarbartolo di Villarosa, Jerome Desforges de Bragelongne e tutti i loro figli, esprime la sua vicinanza e il proprio affetto alla famiglia di Francesco Tiralongo per la sua improvvisa e prematura scomparsa” ha dichiarato la presidente di Baglio di Pianetto, Dominique Marzotto, sottolineando che “è stato per noi un amministratore dedicato e un amico leale, un esempio di responsabilità e apertura mentale, la cui esperienza e impegno sono stati fondamentali per il successo dell’azienda”.

continua a leggere sul sito di riferimento