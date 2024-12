Vino, Banfi: a Hallgarten and Novum Wines esclusiva portafoglio per UK

Coordinando la distribuzione in tutti i canali on e off trade

Milano, 10 dic. (askanews) – Hallgarten and Novum Wines rappresenterà in esclusiva per il mercato UK l’intero portafoglio della celebre azienda montalcinese Banfi, coordinandone la distribuzione in tutti i canali on e off trade nel Regno Unito.

“Sono rimasto assolutamente affascinato quando ho assaggiato per la prima volta i vini Banfi, dire che sono soddisfatto di accoglierli nel nostro portafoglio è un eufemismo: sono sicuro che incontreranno grande entusiasmo alla nostra degustazione annuale di gennaio” ha dichiarato il direttore di Hallgarten Wines, Jim Wilson, spiegando che “l’inserimento di Banfi rientra nel progetto di ampliamento di portafoglio di marchi italiani, con l’obiettivo di aggiungere maggiore ampiezza e profondità nelle regioni chiave del Paese”.

“Siamo elettrizzati per la nuova partnership nel Regno Unito, non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme per far conoscere i nostri pregiati vini ai loro numerosi clienti” ha commentato la Ceo di Banfi, Cristina Mariani-May, sottolineando che “ricerca, innovazione e ospitalità sono nel nostro Dna, e siamo certi che con Hallgarten Wines continueremo il nostro percorso per la costruzione di un mondo del vino migliore”.

Fondata nel 1933 e acquistata nel 2023 da Coterie Holdings, Hallgarten & Novum Wines è uno dei principali distributori specializzati di vino del Regno Unito: importa vini da produttori da tutto il mondo, rifornendo l’on e l’off trade di alto livello del Paese. Nel 2018 ha ottenuto la certificazione ISO 14001 per il suo impegno a ridurre al minimo l’impatto ambientale, e la certificazione Silver Investors in People nel 2023. Negli ultimi cinque anni, Hallgarten è stata premiata con il Sommelier Wine Awards “Large Agent of the Year Trophy 2024″, oltre che con l'”European Merchant of the Year” nel 2020 e nel 2019; con l’IWSC “Wine Distributor Trophy 2023”; con The Drinks Business “Drinks Company of the Year 2023”; con l’International Wine Challenge “On Trade Supplier of the Year 2023” e con il “Merchant Wine List of the Year Awards” nel 2019 e nel 2021.