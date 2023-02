Vino, Basile (Montecucco): “Altra Toscana” valorizza patrimonio diversità

Oggi a Firenze evento che chiude Settimana delle Anteprime regionali

Milano, 17 feb. (askanews) – “Siamo entusiasti di essere tornati qui perché crediamo fortemente in questo progetto: quella di cui siamo portavoce insieme agli altri Consorzi presenti, è una Toscana enologica unica, fatta di realtà piccole o meno conosciute ma in grado di arricchire il panorama vitivinicolo toscano grazie a tradizioni di coltivazione che affondano le radici nella storia di territori unici”. Lo ha affermato il presidente del Consorzio Tutela Vini Montecucco, Giovan Battista Basile, parlando de “L’Altra Toscana”, l’evento che si tiene oggi a Firenze per presentare a stampa e operatori dodici tra vini Dop e Igp dei territori toscani più “nascosti”: Carmignano, Chianti Rufina, Colline Lucchesi, Cortona, Maremma Toscana, Montecucco, Orcia, Suvereto e Val di Cornia, Terre di Casole, Terre di Pisa, Toscana e Valdarno di Sopra.

“È fondamentale valorizzare le innumerevoli diversità che ci caratterizzano, perché è in queste diversità e nel rispetto dell’ambiente e della storia in esso custodita, che si celano il prestigio della nostra regione e il motivo della sua notorietà in tutto il mondo” ha ricordato Basile, sottolineando che “rispetto alle annate 2018 e 2019 delle nostre tipologie rosse che presentiamo in anteprima, il 2017 per il Sangiovese Riserva DOCG, tutte promettono un grande potenziale evolutivo”.

“L’Altra Toscana”, giunta alla sua seconda edizione, chiude a Palazzo degli Affari di Firenze la Settimana delle Anteprime regionali.

continua a leggere sul sito di riferimento