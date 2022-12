Vino: Bond, domaine di Napa Valley, nel catalogo di Cuzziol GrandiVini

“Tassello finale di un percorso iniziato con Harlan Estate e Promontory”

Milano, 19 dic. (askanews) – “Bond Estate”, domaine di Napa Valley creato da H. William Harlan e dal suo enologo Bob Levy nel 1996, entra nel catalogo 2023 di Cuzziol GrandiVini.

“L’inserimento di Bond all’interno del nostro portfolio rappresenta il tassello finale di un percorso iniziato con Harlan Estate, entrato in esclusiva nella nostra selezione con l’annata 2015, e che è continuato poi con Promontory” ha dichiarato l’amministratore unico di Cuzziol GrandiVini, Luca Cuzziol, spiegando che “abbiamo così chiuso il cerchio attorno a un gruppo le cui tre etichette rappresentano progetti diversi, oltre che territori e vitigni differenti”. “Un’espressione corale della Napa Valley, che abbiamo valutato molto interessante” ha continuato, sottolineando che “dal punto di vista commerciale questi prodotti sono indirizzati soprattutto a strutture di un certo livello, in cui siamo ben presenti, e che sappiamo debbano soddisfare la domanda dei viaggiatori americani che visitano il nostro paese”. “Da un punto di vista più strettamente legato alla ricchezza del portfolio – ha concluso Luca Cuzziol – pensiamo che gli Stati Uniti meritino di essere rappresentati anche per la storicità della loro cultura vitivinicola: i primi vitigni in Oregon risalgono agli anni ’70, una tradizione piuttosto consolidata se pensiamo ad alcune zone vitivinicole italiane nate in tempi molto più recenti”.

Provenienti da tenute collinari selezionate della Napa Valley, i Cabernet Sauvignon di Bond “trasmettono in modo vivido i caratteri distintivi dei loro territori d’origine”, si legge in una nota, in cui si ricordo che la famiglia Harlan e la sua squadra di vignaioli hanno selezionato, fra gli oltre cento vigneti di proprietà, i cinque siti diventati parte di Bond “con l’impegno congiunto di produrre l’espressione unica dei loro terroir: Melbury, Quella, St. Eden, Vecina e Pluribus”.

