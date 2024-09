Vino, Cantina Kurtatsch presenta l’annata 2018 del bordolese “TRES”

Terza edizione della cuvee prodotta solo nelle migliori annate

Milano, 29 set. (askanews) – Cantina Kurtatsch presenta l’annata 2018 di “TRES”, la cuvee prodotta solo nelle migliori annate giunta alla sua terza edizione, “che celebra l’incontro tra il territorio, la tradizione vinicola e l’arte”: tre valori, simboleggiati dai tre cipressi riportati a sbalzo sul vetro e il meglio di tre varietà riunite in un unico vino. La storica cooperativa altoatesina di Cortaccia, che associa 190 famiglie di viticoltori, ha lanciato questa speciale etichetta nel 2022 con il millesimo 2015, a cui era seguito il 2016. Il “TRES 2018” è composto per il 65% da Merlot, per il 30% da Cabernet Franc e per il 5% da Cabernet Sauvignon, ed è prodotto in appena 3.060 bottiglie, ognuna delle quali, assieme alle esclusive 200 magnum, è dipinta a mano dalla giovane graphic designer e pittrice locale Carmen Maria Alber. Il motivo rappresentato nell’etichetta, in linea con le due annate precedenti, raffigura il paesaggio di Cortaccia, con le colline vitate, i cipressi e la maestosa catena montuosa di roccia dolomitica.

“La cuvée riflette la visione chiara e orientata al futuro della nostra realtà, guidata dalla passione per i grandi vini rossi e con una particolare attenzione per le varietà bordolesi” ha spiegato Andreas Kofler, presidente di Cantina Kurtatsch, sottolineando che “lavoriamo con un profondo rispetto per la natura e il terroir, che conferisce caratteristiche distintive ai vini, puntando a ridurre al minimo l’impatto ambientale e a massimizzare la qualità del prodotto. L’interesse per i vitigni bordolesi – ha concluso Kofler – è da noi coltivato con fiducia sin dagli inizi e nasce dalla profonda convinzione della loro potenzialità, anche in risposta agli evidenti cambiamenti climatici”.

La vinificazione segue lo stesso processo delle annate precedenti, con un affinamento in botti di rovere, di cui il 60% legno nuovo, il 20% secondo passaggio e il 20% terzo passaggio. Grazie all’andamento climatico favorevole in autunno e che ha permesso di ottenere un perfetto equilibrio tra acidità e tannini nel vino, le uve di Merlot e Cabernet Franc sono state raccolte contemporaneamente. I vigneti sono situati nell’area di Brenntal, su ripidi pendii tra i 220 e i 300 metri s.l.m. L’annata 2018 si è caratterizzata per un germogliamento tardivo, seguito da un’estate molto calda e secca, con piogge significative a fine agosto. Le condizioni climatiche ideali da metà settembre hanno favorito una maturazione perfetta delle uve, in particolare per le varietà bordolesi. La vendemmia, iniziata il 24 settembre per il Merlot e il Cabernet Franc, è stata la più precoce di sempre, anticipando di una settimana il 2015 e di due settimane il 2016.