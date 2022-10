Vino, cantina Sartieri 1931 inaugura il suo wine bar a Casteggio

Saviotti: luogo d’incontro per celebrare la qualità del territorio

Milano, 25 ott. (askanews) – L’Azienda agricola Sartieri 1931 di Casteggio (Pavia) ha inaugurato il suo wine bar, uno spazio con 30 coperti e un ampio giardino con dehors destinato alla vendita, alle degustazioni e alla scoperta dei propri vini, anche attraverso un percorso food. Valerio Saviotti, titolare della cantina di famiglia, con 40 ettari di proprietà di cui 20 vitati (Barbera, Cabernet Sauvignon, Croatina, Merlot, Pinot Nero, Riesling Renano) nel comune di Borgoratto Mormorolo (Pavia), ha spiegato “volevamo dare un ulteriore messaggio di quanto sia importante il nostro impegno e di quanto sia vasta la passione che mettiamo nel produrre vini, spero che il wine bar si trasformi in un luogo d’incontro per celebrare la qualità e la bellezza del nostro territorio”. L’offerta gastronomica da abbinare ai vini bianchi, rossi e alle “bollecine” della cantina vede alternarsi i prodotti di stagione, salumi dell’Oltrepò (come per esempio il Salame di Varzi Dop), affiancato da coppe e pancette, formaggi (vaccini e caprini), tutti prodotti negli agriturismi e nei caseifici della zona. I tipici “Schita” e “Dolce e Brusco” completano l’offerta. continua a leggere sul sito di riferimento